Camorra e sanità, l’inchiesta: false priorità mediche e affari illeciti al San Giovanni Bosco

Il clan Contini sarebbe riuscito a ottenere attestazioni mediche utili ad attribuire codici di priorità più elevati rispetto a quelli effettivamente spettanti, consentendo così un accesso accelerato a visite ed esami diagnostici. È uno dei passaggi chiave dell’inchiesta che ha fatto luce, ancora una volta, sulle infiltrazioni della camorra nella sanità napoletana.

Tra il 2019 e il 2020, secondo quanto emerso, il gruppo criminale avrebbe esercitato un controllo su diverse attività all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco: dalla gestione di bar e buvette alle truffe ai danni delle compagnie assicurative, fino alla produzione di certificati falsi per agevolare la scarcerazione dei detenuti.

L’indagine, delegata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e al Nucleo Investigativo dei Carabinieri, ha ricostruito un sistema fondato su minacce e complicità che avrebbe coinvolto medici, un funzionario dell’Inps, un ex poliziotto e un avvocato.

Quattro le persone raggiunte da misure cautelari in carcere disposte dal gip. Tra queste l’avvocato Salvatore D’Antonio, 51 anni, ritenuto dagli inquirenti il gestore delle risorse economiche del clan, comprese quelle accumulate attraverso le frodi assicurative e reinvestite in immobili, auto e opere d’arte. Al professionista viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa.

Nell’ordinanza si fa riferimento anche alle minacce subite da Ciro Verdoliva, all’epoca direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro. La direzione stava tentando di escludere l’area riconducibile ai Contini dagli appalti dell’ospedale — pulizie, servizi ausiliari e attività economiche interne — quando, secondo gli atti, si sarebbe intensificato un clima intimidatorio culminato in gravi minacce nel febbraio 2019.

Le intercettazioni evidenziano la forte preoccupazione degli indagati per le iniziative di revisione avviate dalla direzione aziendale, in particolare al San Giovanni Bosco, dove il controllo su servizi strategici appariva consolidato. Verdoliva ha formalizzato segnalazioni e avviato una collaborazione con la Procura, denunciando le pressioni subite e proseguendo nell’azione di risanamento.

Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una camorra imprenditoriale, meno appariscente ma capace di infiltrarsi nei servizi pubblici, generare liquidità attraverso frodi seriali e difendere con pressioni mirate interessi economici radicati, saldando criminalità organizzata, imprenditoria e gestione di settori chiave della sanità pubblica.