Campania, attivo il voucher da 600 euro per i secondogeniti nati nel 2026

È possibile richiedere da oggi in Campania il voucher destinato ai secondogeniti nati nel 2026. La misura, pensata per sostenere la genitorialità, prevede un contributo economico di 600 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi dedicati ai neonati.
La domanda può essere presentata attraverso l’apposita sezione del Sinfonia, il portale dei servizi al cittadino della Regione.
Il voucher e i servizi integrativi
Oltre al beneficio economico, la piattaforma regionale consente l’accesso a un pacchetto di servizi a supporto dell’intero nucleo familiare, erogati dagli Enti del Terzo Settore nell’ambito del programma “Genitori si diventa”. Tra le prestazioni previste rientrano supporto psicologico, aiuto allo studio, servizi di babysitteraggio, campi estivi e orientamento al lavoro.
Prosegue, intanto, la raccolta delle adesioni da parte degli esercenti: le imprese interessate a entrare nell’elenco degli operatori convenzionati — presso i quali i beneficiari potranno spendere il voucher — possono presentare la manifestazione d’interesse sulla piattaforma Soresa.