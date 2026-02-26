Decreto ingiuntivo revocato, il Tribunale dà ragione al Comune di Pagani contro Gori

Il giudice ha inoltre riconosciuto la prescrizione biennale per le fatture anteriori al 2021, in assenza di prova dell’interruzione dei termini.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del giudice Simone Iannone, ha accolto l’opposizione presentata dal Comune di Pagani nei confronti di Gori S.p.A., revocando il decreto ingiuntivo n. 1114/2023 emesso il 13 settembre 2023.

Il procedimento, iscritto al n. 4819/2023 R.G., riguardava un presunto credito vantato dalla società idrica nei confronti dell’ente comunale. Il giudice ha ritenuto fondate le argomentazioni dell’opponente, evidenziando come la società, pur regolarmente citata, non si sia costituita in giudizio, omettendo così di fornire prova del credito azionato in via monitoria.

La difesa del Comune

Determinante l’attività difensiva dell’avvocato Virginia Galasso, legale del Comune di Pagani, che ha contestato l’assenza di prova del rapporto contrattuale, l’illegittimità del calcolo basato su consumi presuntivi e la prescrizione biennale di parte delle somme richieste.

Nella sentenza il Tribunale ha richiamato un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la fattura commerciale, in quanto atto unilaterale, non costituisce prova del contratto in caso di contestazione del rapporto sottostante. È stato inoltre ribadito che il corrispettivo del servizio idrico integrato deve essere commisurato ai consumi effettivi e non determinato su basi meramente presuntive, a tutela del principio sinallagmatico dei contratti a prestazioni corrispettive.

Prescrizione e spese

Il giudice ha inoltre riconosciuto la prescrizione biennale per le fatture anteriori al 2021, in assenza di prova dell’interruzione dei termini. Alla luce di tali elementi, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la società opposta condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in 7.831 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.