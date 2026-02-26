Finti postini rapinano un 86enne: arrestati due complici dopo un anno

Si erano travestiti da postini per introdursi nell’abitazione di un anziano con la scusa di consegnare un pacco. Una volta all’interno, lo avevano immobilizzato con fascette di plastica e derubato di 25mila euro in contanti custoditi in cassaforte. A distanza di circa un anno dai fatti, due persone sono state arrestate dai Carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli con l’accusa di rapina e sequestro di persona.

L’episodio risale al marzo 2025 ed era avvenuto nel quartiere di Bagnoli, a Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, inizialmente nell’appartamento entrarono due falsi postini, seguiti poi da altri due complici. L’anziano di 86 anni venne legato e costretto a rivelare l’ubicazione della cassaforte, dalla quale fu prelevata l’ingente somma di denaro. Prima di fuggire, i banditi lo abbandonarono a terra, ancora immobilizzato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal pm Maurizio De Marco, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, perquisizioni domiciliari e dell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa della rapina.

Uno dei due arrestati apparterrebbe, secondo quanto emerso, alle frange ultras del tifo partenopeo. Proprio le modalità dell’azione e l’abbandono della vittima ancora legata hanno portato gli inquirenti a contestare, oltre alla rapina pluriaggravata in concorso, anche il reato di sequestro di persona.

Il provvedimento cautelare rappresenta la prosecuzione dell’attività investigativa che, lo scorso 11 settembre, aveva già portato all’arresto di altri due complici. Questi ultimi sono stati condannati ieri, con rito abbreviato, a pene rispettivamente di 7 e oltre 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa.