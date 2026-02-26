Guasto improvviso alla rete idrica: disagi a Corbara, Pagani, Nocera Superiore e Sant’Egidio del Monte Albino

Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica stanno interessando nella giornata odierna diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese. A comunicarlo è la GORI, che segnala un guasto improvviso alla rete idrica principale. I tecnici sono già intervenuti sul posto per le operazioni di riparazione.
Il ripristino della normale erogazione è previsto gradualmente a partire dalle ore 02:00 di venerdì 27 febbraio 2026.
Nel comune di Corbara si registrano disservizi idrici nelle seguenti zone:
-
Via XXIV Maggio
-
Via Monacelle
-
Tutte le relative traverse
A Pagani le mancanze d’acqua e i cali di pressione riguardano:
-
Via Amalfitana
-
Tutte le relative traverse
Nel territorio di Nocera Superiore il guasto interessa:
-
Via Casa Milite
-
Via Nazionale
-
Località Casa Milite
-
Tutte le relative traverse
Situazione più estesa nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, dove i disagi idrici coinvolgono numerose aree:
-
Piazza Giovan Battista Ferraioli
-
Piazza Martiri di Nassiriya
-
Piazza Municipio
-
Traversa II di Viale Kennedy
-
Traversa Municipio
-
Via Bosco
-
Via Castello Troiano
-
Via Francesco Ferraioli
-
Via Giacomo Leopardi
-
Via Ippolito Gaetano
-
Via Mandrino
-
Via Mario Cuomo
-
Via Orazio
-
Via Petriera
-
Via Raffaele Falcone
-
Via Sorvello
-
Via Tenente Innocenzo Ferraioli
-
Viale Abate Natalino Terracciano
-
Viale della Pace
-
Tutte le relative traverse
Avviso agli utenti
GORI segnala che, al momento della riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. In tali casi si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’uso.
La società si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per il rapido completamento dell’intervento.