Guasto improvviso alla rete idrica: disagi a Corbara, Pagani, Nocera Superiore e Sant’Egidio del Monte Albino

Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica stanno interessando nella giornata odierna diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese. A comunicarlo è la GORI, che segnala un guasto improvviso alla rete idrica principale. I tecnici sono già intervenuti sul posto per le operazioni di riparazione.

Il ripristino della normale erogazione è previsto gradualmente a partire dalle ore 02:00 di venerdì 27 febbraio 2026.

Nel comune di Corbara si registrano disservizi idrici nelle seguenti zone:

Via XXIV Maggio

Via Monacelle

Tutte le relative traverse

A Pagani le mancanze d’acqua e i cali di pressione riguardano:

Via Amalfitana

Tutte le relative traverse

Nel territorio di Nocera Superiore il guasto interessa:

Via Casa Milite

Via Nazionale

Località Casa Milite

Tutte le relative traverse

Situazione più estesa nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, dove i disagi idrici coinvolgono numerose aree:

Piazza Giovan Battista Ferraioli

Piazza Martiri di Nassiriya

Piazza Municipio

Traversa II di Viale Kennedy

Traversa Municipio

Via Bosco

Via Castello Troiano

Via Francesco Ferraioli

Via Giacomo Leopardi

Via Ippolito Gaetano

Via Mandrino

Via Mario Cuomo

Via Orazio

Via Petriera

Via Raffaele Falcone

Via Sorvello

Via Tenente Innocenzo Ferraioli

Viale Abate Natalino Terracciano

Viale della Pace

Tutte le relative traverse

Avviso agli utenti

GORI segnala che, al momento della riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. In tali casi si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’uso.

La società si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per il rapido completamento dell’intervento.