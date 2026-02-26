I cadetti della Nunziatella in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon

Una delegazione di cadetti della Scuola Militare Nunziatella ha fatto visita ai bambini ricoverati all’Ospedale Pausilipon, portando doni, giocattoli e momenti di serenità.

Una delegazione di cadetti della Scuola Militare Nunziatella, accompagnata dal comandante, colonnello Alberto Valent, e dal direttore generale dell’Ospedale Santobono, Rodolfo Conenna, ha fatto visita ai bambini ricoverati all’Ospedale Pausilipon, portando doni, giocattoli e momenti di serenità.

L’iniziativa rientra in una collaborazione più ampia che vede la storica scuola militare napoletana impegnata al fianco del polo pediatrico in attività solidali, dalla donazione di sangue agli eventi di raccolta fondi. È stata inoltre annunciata una sorpresa che verrà svelata nel corso del prossimo ballo delle debuttanti.

Il colonnello Valent, già allievo della Nunziatella, ha voluto sottolineare l’importanza di un percorso formativo che affianchi alla preparazione militare un forte impegno sociale ed etico, valorizzando il senso di responsabilità e la vicinanza alla comunità.