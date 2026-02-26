Incidente nella notte a Castellammare di Stabia: auto si ribalta dopo l’impatto con un camion dei rifiuti

Schianto nella notte in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia, dove un’automobile ha perso il controllo andando a collidere contro un camion della nettezza urbana.

Schianto nella notte in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia, dove un’automobile ha perso il controllo andando a collidere contro un camion della nettezza urbana. A seguito dell’impatto, la vettura si è ribaltata sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi. I tre operai che si trovavano a bordo del mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti sono rimasti illesi, come riporta “Stabianews”. Forze dell’ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

