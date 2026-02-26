Morte sul lavoro a Nocera Inferiore, quattro indagati per il decesso di Carmine Albero

Nella mattinata di ieri la Procura di Nocera Inferiore ha conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia: serviranno fino a 90 giorni per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sono quattro gli indagati nell’inchiesta sulla morte di Carmine Albero, il meccanico 24enne di Sarno deceduto nei giorni scorsi all’interno di un’azienda di logistica in via Fiano, a Nocera Inferiore. Nella mattinata di ieri la Procura di Nocera Inferiore ha conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia: serviranno fino a 90 giorni per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’inchiesta

Gli avvisi di garanzia, notificati a tutela delle parti con la possibilità di nominare consulenti, riguardano il conducente 41enne del camion che, all’interno dell’officina, avrebbe urtato una motrice ferma provocandone l’avanzamento e il conseguente schiacciamento del giovane. L’uomo, originario di Nocera Inferiore, è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

Indagati anche il legale rappresentante dell’azienda, il custode giudiziario e il responsabile della sicurezza sul lavoro. La ditta, secondo quanto emerso, risultava già sottoposta a sequestro giudiziario nell’ambito di un’indagine per reati finanziari coordinata dalla Procura di Bologna.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Gianluca Caputo, con il supporto dei carabinieri del Reparto territoriale e del personale dello Spisal, il servizio dell’ASL Salerno specializzato negli accertamenti sugli infortuni sul lavoro.