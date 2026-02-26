Omicidio Zurlo, silenzio davanti al gip: arresti convalidati per Chierchia e Scarfato

Carmine Zurlo di Pimonte ucciso e fatto sparire. Chierchia e Scarfato sono indagati per omicidio aggravato dal metodo camorristico e occultamento di cadavere.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Antonio Chierchia, 32 anni, detto “’o folletto”, e Raffaele Scarfato, 32 anni, alias “’o burraccione”, comparsi ieri mattina davanti al gip per l’interrogatorio di convalida dell’arresto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Carmine Zurlo, il 29enne di Pimonte ucciso e fatto sparire il 14 marzo 2022.

Assistiti dall’avvocato Francesco Romano, i due hanno comunque rilasciato dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse: «Non abbiamo ammazzato il nostro migliore amico», hanno detto, apparendo provati. Al termine dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la custodia cautelare in carcere. La difesa ha tempo fino a giovedì per presentare ricorso al tribunale del Riesame.

Chierchia e Scarfato sono indagati per omicidio aggravato dal metodo camorristico e occultamento di cadavere. Per anni del destino di Zurlo non si era saputo nulla: la sua auto fu rinvenuta nella zona di Varano, a Castellammare di Stabia, ma del corpo nessuna traccia. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno ricostruito un quadro riconducibile alla cosiddetta “lupara bianca”.

Secondo l’accusa, Scarfato avrebbe convinto la vittima a raggiungere il luogo dell’agguato, mentre Chierchia sarebbe l’esecutore materiale. Il corpo sarebbe stato poi fatto sparire per cancellare ogni prova. Nell’inchiesta risulta coinvolto anche Francesco Di Martino, 65 anni, zio della vittima, indagato a piede libero e ritenuto vicino al clan Afeltra‑Di Martino dei Monti Lattari.