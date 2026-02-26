Pagani. Clan Fezza-De Vivo, al via il maxi-processo: 60 imputati davanti al Tribunale

Scatta il maxi-processo sull’asse criminale dell’Agro Nocerino Sarnese. La Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha ottenuto il giudizio immediato per 60 imputati nell’ambito della vasta inchiesta sul clan Fezza-De Vivo, ritenuto una struttura mafiosa autonoma e radicata a Pagani. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta del pm Elena Guarino.

Gli imputati dovranno rispondere di circa 90 capi d’accusa, tra cui associazione mafiosa, tentato omicidio e narcotraffico internazionale. Il processo si celebrerà presso il Tribunale di Nocera Inferiore, salvo eventuali richieste di riti alternativi. Restano per ora stralciate 18 posizioni emerse nei precedenti riesami.

Vertici, donne e nuove leve

Secondo l’impianto accusatorio, al vertice dell’organizzazione figurano Andrea De Vivo e Francesco Fezza, affiancati dai fratelli Daniele Confessore e Vincenzo Confessore. Le indagini di Squadra Mobile e Carabinieri evidenziano anche un ruolo centrale delle donne: Anna Mannoni e Rita Fezza sarebbero state figure chiave nella gestione logistica e finanziaria, come riportato da “Il Mattino“.

Sul fronte del ricambio generazionale, Gioacchino Petrosino D’Auria e Michele Petrosino D’Auria, sotto la guida del padre Antonio Petrosino D’Auria, avrebbero garantito il controllo operativo del territorio.

Droghe, telefoni criptati e affari paralleli

Il raggio d’azione del clan andava oltre Pagani. L’analisi dei telefoni criptati — svolta anche con la collaborazione dell’autorità giudiziaria francese — avrebbe svelato canali di approvvigionamento di stupefacenti fino al Sud America. Accanto al narcotraffico, l’organizzazione avrebbe imposto il proprio dominio tramite estorsioni, pestaggi e recupero crediti violento, sostenendo inoltre un “welfare” criminale con stipendi alle famiglie degli affiliati detenuti.

Le carte dell’inchiesta descrivono infine un sistema parallelo di riciclaggio e furti d’auto, con estorsioni mediante il metodo del “cavallo di ritorno”.