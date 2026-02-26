Sanremo, applausi e lacrime per Sal Da Vinci: Ariston in delirio per “Per sempre sì”

Entusiasmo alle stelle al Teatro Ariston, dove anche la sala stampa si è lasciata travolgere dall’energia di Sal Da Vinci.

Entusiasmo alle stelle al Teatro Ariston, dove anche la sala stampa si è lasciata travolgere dall’energia di Sal Da Vinci. L’artista ha infiammato il pubblico con Per sempre sì, ricevendo una lunga ovazione al termine dell’esibizione e lasciandosi andare alla commozione, visibilmente emozionato.

Nel pomeriggio, Da Vinci aveva già conquistato la città di Sanremo, diventando protagonista di un momento particolarmente suggestivo: ha officiato una cerimonia di promessa tra due innamorati nella piazza antistante la Concattedrale di San Siro. Subito dopo, circondato da un pubblico numerosissimo, ha cantato insieme ai fan il brano in gara al Festival di Sanremo, ormai già diventato uno dei tormentoni di questa edizione.