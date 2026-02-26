Sarno, l’ultimo saluto a Carmine Albero: una chiesa gremita e il dolore di un’intera comunità

La Chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto nel pomeriggio una folla commossa e affranta per l’ultimo, straziante saluto a Carmine Albero, il giovane di 24 anni tragicamente scomparso lunedì scorso in un incidente sul lavoro.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi ha accolto nel pomeriggio una folla commossa e affranta per l’ultimo, straziante saluto a Carmine Albero, il giovane di 24 anni tragicamente scomparso lunedì scorso in un incidente sul lavoro. Un dolore profondo e composto ha attraversato l’intera comunità di Sarno, riunitasi per onorare la memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

All’interno della chiesa, gremita in ogni ordine di posti, tantissimi giovani hanno partecipato alle esequie in un silenzio carico di emozione. Lacrime, sguardi persi e abbracci stretti hanno accompagnato il feretro, simbolo di una vita spezzata troppo presto. Carmine era conosciuto e amato per la sua passione per la musica e il canto, ma soprattutto per il suo sorriso contagioso e per una personalità solare e generosa.

La vicinanza delle istituzioni e l’abbraccio della città

Familiari, amici e semplici cittadini: centinaia di persone hanno voluto salutare Carmine per l’ultima volta. Presente il sindaco Francesco Squillante insieme all’Amministrazione comunale, che ha espresso la propria vicinanza ai genitori Carlo e Patrizia, al fratello Rodolfo, alla sorella Maria e alla fidanzata Irene.

Un lungo e commosso abbraccio collettivo ha accompagnato la famiglia, travolta da un dolore che ha toccato l’intera città.

Il messaggio degli amici e il volo dei palloncini

Durante la funzione religiosa, officiata da Don Roberto Farruggio e Don Antonio Agovino, sono risuonate le parole cariche d’amore degli amici:

«Carmine, eri il nostro porto sicuro. Ti porteremo sempre nei nostri cuori. Eri un ragazzo gentile, generoso, sempre pronto ad aiutare chiunque. Vedevi il buono in ogni cosa e in ogni persona. Grazie per averci insegnato il valore della semplicità, della generosità e dell’amicizia vera».

Al termine della celebrazione, decine di palloncini azzurri e bianchi sono stati lasciati volare verso il cielo, in un ultimo, simbolico saluto. Un gesto semplice ma potente, per ricordare un giovane la cui assenza continuerà a farsi sentire, ma il cui ricordo resterà vivo nel cuore di tutti.