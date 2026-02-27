Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, via libera all’ampliamento: operatività fino a 18 ore

«Si tratta di un risparmio importante e di un elemento strategico per lo sviluppo della mobilità aerea regionale», ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma.

Buone notizie per l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Dopo l’annuncio di quattro nuove rotte nazionali, l’ENAC ha espresso parere positivo per l’ampliamento progressivo dell’operatività dello scalo, sia in termini di estensione dell’orario sia per l’upgrade dei servizi di navigazione aerea forniti da ENAV.

Il via libera riguarda complessivamente sette aeroporti italiani — Salerno, Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Cuneo e Forlì — con l’obiettivo di valorizzarne il potenziale di crescita, garantendo piena operatività ed efficienza negli oneri di servizio pubblico. L’iniziativa contribuirà anche a decongestionare gli scali prossimi alla saturazione, migliorando l’efficienza complessiva della rete aeroportuale nazionale.

Per lo scalo salernitano l’estensione porterà l’orario di attività fino a 18 ore giornaliere, con il passaggio dal servizio Afis al più completo Tower, la cui attivazione è prevista entro il primo semestre 2027.

«Si tratta di un risparmio importante e di un elemento strategico per lo sviluppo della mobilità aerea regionale», ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma, sottolineando come l’ampliamento dell’orario garantisca una riserva di capacità a supporto degli scali maggiori e nuove opportunità di investimento e sviluppo economico e turistico.

Sulla stessa linea il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha evidenziato come l’inclusione di Salerno nel programma sia frutto del percorso di rilancio avviato dal MIT e segua l’attivazione di nuovi voli da parte di Aeroitalia.