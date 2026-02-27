Bacoli, perseguita l’ex moglie per mesi: arrestato 43enne dopo l’agguato al porto di Baia

La vittima, una donna di 44 anni, separata da circa due anni e madre di due figli, aveva già sporto quattro denunce tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Non accettava la fine della separazione e aveva trasformato la vita dell’ex moglie in un incubo fatto di pedinamenti, minacce e violenze. È finita con l’arresto di un 43enne di Bacoli, accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata.

La vittima, una donna di 44 anni, separata da circa due anni e madre di due figli, aveva già sporto quattro denunce tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, segnalando continui appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe mai accettato la fine della relazione, arrivando a molestare la donna anche nei giorni festivi.

L’agguato al porto di Baia

L’ultimo episodio si è consumato nella giornata di ieri. Dopo aver accompagnato un’amica all’ospedale di Pozzuoli, la 44enne si era diretta verso il porto di Baia. Qui, insospettita dalla sensazione di essere seguita, ha notato l’arrivo dell’auto dell’ex marito.

Poco dopo, mentre stava risalendo in macchina, l’uomo si è introdotto nell’abitacolo dallo sportello posteriore, afferrandola e strappandole il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Ne è nata una violenta colluttazione: la donna è riuscita a fuggire a piedi e a rifugiarsi presso la Capitaneria di Porto, dove è stata soccorsa mentre l’uomo, in stato di agitazione, si allontanava.

L’arresto

I carabinieri della stazione di Bacoli, grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno documentato l’aggressione e la fuga, hanno rintracciato il 43enne nella sua abitazione, procedendo all’arresto in differita.

La donna, trasportata in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Dopo mesi di paura, l’arresto dell’ex marito segna, almeno per ora, la fine di una lunga scia di violenze.