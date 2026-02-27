Borse di studio, pubblicato il bando della Regione Campania: contributo da 250 euro

L’intervento rientra nelle politiche per il diritto allo studio e mira a sostenere le famiglie, favorendo la continuità dei percorsi scolastici e contrastando la dispersione.

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso #IoStudio per l’anno scolastico 2025/2026, avviando la procedura per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale.

L’intervento rientra nelle politiche per il diritto allo studio e mira a sostenere le famiglie, favorendo la continuità dei percorsi scolastici e contrastando la dispersione. Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro, come previsto dal bando.

Il contributo economico è pari a 250 euro per ciascun beneficiario, importo confermato in linea con le precedenti annualità. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale della Regione Campania, e saranno inserite in graduatoria sulla base del valore ISEE; in caso di parità, farà fede l’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse.

Il bando è rivolto agli studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, e il beneficio è erogato sotto forma di voucher, utilizzabile per spese connesse alla frequenza scolastica: acquisto di libri di testo, accesso a servizi culturali e mobilità.

Con la pubblicazione dell’avviso, la Regione conferma la continuità della misura #IoStudio come strumento di sostegno alle famiglie e di promozione delle pari opportunità nell’accesso all’istruzione, ribadendo l’impegno a favore dell’inclusione scolastica su tutto il territorio campano.

Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito della Regione Campania e inoltrare la domanda a partire da lunedì 2 marzo, seguendo le indicazioni contenute nel bando.