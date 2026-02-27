Castel San Giorgio, fuga di gas a scuola: evacuato il plesso di via Tufara

Paura e indignazione a Castel San Giorgio, dove nella mattinata di oggi una fuga di gas ha reso necessaria l’evacuazione del plesso scolastico di via Tufara, struttura che ospita anche i bambini provenienti da Santa Maria a Favore.

A sollevare il caso è il duro post pubblicato sui social da una cittadina sangiorgese, madre di una studentessa, che denuncia l’ennesimo episodio di rischio per la sicurezza dei più piccoli. Una situazione che, secondo quanto riferito, si inserisce in un contesto già critico: proprio nello stesso edificio, infatti, lo scorso settembre si era verificato il cedimento di una parte del tetto.

«Per l’ennesima volta i nostri figli in pericolo – scrive la donna – le scuole dovrebbero essere un posto sicuro e invece tutto sono tranne che sicure». La cittadina racconta inoltre di aver segnalato giorni fa un forte odore di gas all’ingresso dell’istituto, ricevendo rassicurazioni dal personale scolastico, che avrebbe riferito di controlli già effettuati e di un problema non riconducibile alla scuola.

Parole che oggi, alla luce dell’evacuazione per fuga di gas, assumono un peso ancora maggiore e alimentano rabbia e sfiducia: «Questa è l’ennesima conferma – continua il post – che pur di stare dove siete coprite tutto. Vergognatevi».