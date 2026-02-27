Cava de’ Tirreni, corteo di studenti e cittadini contro la possibile chiusura del Pronto Soccorso

Studenti e cittadini hanno attraversato Cava de’ Tirreni questa mattina in un lungo corteo di protesta contro la minaccia di chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale metelliano.

Studenti e cittadini hanno attraversato Cava de’ Tirreni questa mattina in un lungo corteo di protesta contro la minaccia di chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale metelliano. La manifestazione è stata promossa dal Collettivo Studentesco Cavese, al termine di settimane di agitazione e sensibilizzazione nelle scuole, e ha visto la partecipazione dei comitati cittadini in difesa dell’ospedale e di una parte significativa della società civile.

Il concentramento si è tenuto intorno alle 10 in Piazza Amabile. Da lì il corteo ha raggiunto via XXV Luglio, percorrendola e occupandola per gran parte della manifestazione, fino ad arrivare poco dopo mezzogiorno all’ospedale Ruggi d’Aragona.

Durante il tragitto si sono susseguiti cori e interventi in difesa del diritto alla salute, con un richiamo diretto alle responsabilità delle istituzioni.

«La direzione del Ruggi d’Aragona deve garantire al Pronto Soccorso le risorse necessarie per rispettare la pianta organica e consentire l’apertura dell’ambulatorio ginecologico. Ne va della qualità della vita dei cavesi», ha dichiarato Alberto De Simone, portavoce del Collettivo Studentesco Cavese e rappresentante d’istituto della sede “Marco Galdi” dell’I.I.S. De Filippis-Galdi.

La protesta si è conclusa nei pressi del Palazzo di Città, dove studenti e comitati hanno dato voce alle testimonianze di personale sanitario e pazienti, ribadendo come una sanità pubblica e accessibile rappresenti un principio cardine sancito dalla Costituzione.