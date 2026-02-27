Cava de’ Tirreni, operaio muore nel crollo di un solaio: tre indagati per omicidio colposo

Sono tre gli indagati per la morte di Rocco Costantino, 61enne di Siano, deceduto martedì sera dopo essere precipitato a seguito del crollo di un solaio.

Sono tre gli indagati per la morte di Rocco Costantino, 61enne di Siano, deceduto martedì sera dopo essere precipitato a seguito del crollo di un solaio che stava demolendo a Cava de’ Tirreni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo lavorava in nero, così come il collega che lo ha soccorso e accompagnato in ospedale.

Sul registro degli indagati sono finiti il proprietario dell’area, il titolare della ditta esecutrice dei lavori e il responsabile della sicurezza, tutti accusati di omicidio colposo. I tre potranno nominare consulenti di parte in vista dell’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Gianluca Caputo della Procura di Nocera Inferiore, che coordina l’inchiesta sull’ennesima morte sul lavoro nel Salernitano.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, al comando del tenente colonnello Gianfranco Albanese. In un primo momento ai sanitari dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo era stata riferita una versione non veritiera dell’accaduto, parlando di una caduta da un’auto. I medici, riscontrando lesioni incompatibili con tale dinamica e più coerenti con una caduta da almeno 4-5 metri, hanno immediatamente allertato i militari.

I carabinieri sono così risaliti al cantiere edile di via XXV Luglio, dove i due operai stavano demolendo un solaio senza regolare assunzione e, allo stato, senza adeguate misure di sicurezza. La Procura sta ora verificando l’eventuale lavoro nero, la formazione dei lavoratori, le procedure adottate e il rispetto delle norme di prevenzione.