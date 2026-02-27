Incidente in autostrada ad Angri: traffico in tilt verso Salerno

Sul posto sono intervenute le forze di polizia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Rallentamenti alla circolazione sull’autostrada, all’altezza di Angri in direzione Salerno, a causa di un incidente che ha coinvolto una Fiat 500 e una Fiat Panda.

L’impatto si è verificato nel tratto in prossimità dello svincolo cittadino, con conseguenti disagi alla viabilità e code nel senso di marcia verso sud. Sul posto sono intervenute le forze di polizia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento non si hanno informazioni certe sull’eventuale presenza di feriti. Il traffico risulta rallentato in attesa del ripristino della normale circolazione.