Incidente in autostrada ad Angri: traffico in tilt verso Salerno

Sul posto sono intervenute le forze di polizia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Da
Redazione
-

Rallentamenti alla circolazione sull’autostrada, all’altezza di Angri in direzione Salerno, a causa di un incidente che ha coinvolto una Fiat 500 e una Fiat Panda.

L’impatto si è verificato nel tratto in prossimità dello svincolo cittadino, con conseguenti disagi alla viabilità e code nel senso di marcia verso sud. Sul posto sono intervenute le forze di polizia per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento non si hanno informazioni certe sull’eventuale presenza di feriti. Il traffico risulta rallentato in attesa del ripristino della normale circolazione.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore