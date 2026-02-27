Linea Caserta-Salerno, dopo un mese riapre il tratto Cancello-Sarno: stop ai disagi per i pendolari

Dopo quasi un mese di interruzione, torna la normalità sulla linea Caserta-Salerno. A partire da domenica 1° marzo riprenderà la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Cancello e Sarno, chiuso dal 29 gennaio scorso a causa di un incendio che aveva provocato gravi danni all’infrastruttura.

Un lungo periodo di disagi per i pendolari, costretti per settimane a utilizzare bus sostitutivi e a fare i conti con orari modificati e tempi di percorrenza più lunghi. La riapertura è stata resa possibile dal lavoro incessante di circa 25 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici, impegnati quotidianamente nel ripristino degli impianti e delle strutture danneggiate.

Nei prossimi giorni RFI effettuerà ulteriori verifiche tecniche sulla linea: solo al termine di questi controlli sarà ripristinata anche l’offerta ordinaria completa del trasporto ferroviario regionale.

Sul fronte giudiziario, l’azienda ha già sporto denuncia per l’atto vandalico che ha causato l’incendio, dando il via alle indagini per accertare le responsabilità di un gesto che ha prodotto ingenti danni e settimane di disservizi.