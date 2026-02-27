Milano, deraglia tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto: due morti e 39 feriti

Al momento del deragliamento il tram era affollato: numerosi passeggeri sono caduti a terra a causa della violenza dell’urto.

Grave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due vittime e 39 feriti.

Sul posto si sono recati il procuratore Marcello Viola e il pm di turno Elisa Calanducci. «È stato un impatto devastante», ha dichiarato Viola, annunciando che nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose.

Al momento del deragliamento il tram era affollato: numerosi passeggeri sono caduti a terra a causa della violenza dell’urto. Una delle vittime è stata recuperata sotto il mezzo, circostanza che farebbe ipotizzare si trattasse di un passante che stava camminando lungo la strada.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e 25 uomini per mettere in sicurezza l’area ed estrarre una persona rimasta incastrata. Le operazioni di soccorso e i rilievi sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

«Ho pensato al terremoto», ha raccontato un passeggero. «Ero seduto e sono finito a terra insieme agli altri. È stato terribile. Io me la sono cavata con un colpo al ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa».

L’area resta presidiata dalle forze dell’ordine mentre proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause del deragliamento.