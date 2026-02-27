Nocera Inferiore bilancio approvato, sicurezza e Master Plan (video)

Bilancio approvato, sicurezza potenziata e centralità nel Master Plan: Nocera Inferiore accelera su sviluppo e governance territoriale.

Via libera al bilancio di previsione, accordo sulla videosorveglianza e ruolo guida nell’assemblea dei sindaci dell’Agro

Approvato il bilancio di previsione

A Nocera Inferiore è stato approvato il bilancio di previsione, con il via libera a interventi considerati strategici per il territorio. Il sindaco Paolo De Maio ha evidenziato l’importanza dello strumento contabile come base per una programmazione efficace e per la realizzazione di opere e servizi destinati alla comunità.

Accordo sulla sicurezza

Nei giorni scorsi è stato inoltre siglato un accordo con i Carabinieri del Comando provinciale per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza tecnologicamente avanzato. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio e ridurre in maniera significativa le criticità legate alla sicurezza urbana.

Ruolo guida nel Master Plan dell’Agro

Nocera Inferiore si conferma comune capofila nell’assemblea dei sindaci dell’Agro, dove si è discusso nuovamente del Master Plan, considerato uno strumento strategico in grado di incidere in modo strutturale sullo sviluppo e sull’assetto delle comunità dell’area.

