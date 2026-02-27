Pagani, riapre il Bando per il Servizio Civile Universale: 24 posti per i giovani

Via alle candidature per il Servizio Civile Universale nel Comune di Pagani. L’ente comunale è riuscito a riattivare l’importante opportunità per 24 giovani volontari, dopo lo stop forzato dello scorso anno.

Via alle candidature per il Servizio Civile Universale nel Comune di Pagani. L’ente comunale è riuscito a riattivare l’importante opportunità per 24 giovani volontari, dopo lo stop forzato dello scorso anno. Un risultato significativo ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco, attraverso il lavoro del consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili Gaetano Cesarano.

I progetti del Comune di Pagani, seguiti dall’ente AMESCI, sono stati nuovamente accettati, restituendo ai giovani del territorio una concreta occasione di crescita personale, formazione professionale e impegno civico.

I progetti attivati

I percorsi disponibili presso il Comune di Pagani sono due:

“Cittadini al centro. Percorso di accesso, ascolto e coesione”

12 posti complessivi (6 + 6)

“La cultura che conta. Promozione e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali”

12 posti

Entrambi i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono un impegno settimanale di 25 ore e riconoscono ai volontari un rimborso mensile di 519 euro.

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online DOL – Domanda On Line, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica.

Le dichiarazioni

«Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a riportare il Servizio Civile a Pagani dopo l’interruzione dello scorso anno – ha dichiarato il sindaco Raffaele Maria De Prisco –. Il Servizio Civile rappresenta uno strumento fondamentale di formazione e partecipazione, che consente ai ragazzi di acquisire competenze e contribuire attivamente alla vita della comunità».

Soddisfazione anche da parte del consigliere delegato alle Politiche Giovanili Gaetano Cesarano:

«Abbiamo lavorato con determinazione affinché questa possibilità tornasse attiva. Dall’inizio del mandato abbiamo dato questa opportunità a oltre 100 giovani della nostra città. Per noi non è solo un progetto, ma un investimento concreto sulle nuove generazioni».