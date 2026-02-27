Pontecagnano Faiano, attimi di tensione: 31enne si barrica in casa, intervengono soccorsi e forze dell’ordine

Il giovane, apparso fin da subito in evidente stato di agitazione, è stato avvicinato e recuperato grazie a un intervento coordinato tra sanitari e forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione questa mattina, intorno alle 11, a Pontecagnano Faiano, dove un uomo di 31 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si è barricato all’interno della propria abitazione in via Sandro Pertini.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della VOPI attivata dal 118, oltre ai medici del CIM (Centro di Igiene Mentale) dell’ASL.

Il giovane, apparso fin da subito in evidente stato di agitazione, è stato avvicinato e recuperato grazie a un intervento coordinato tra sanitari e forze dell’ordine. Dopo essere stato tranquillizzato, è stato trasferito in una struttura di cura convenzionata per ricevere l’assistenza sanitaria necessaria.

La situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per persone o cose. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato all’episodio.