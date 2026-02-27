Sant’Egidio del Monte Albino, allarme medici di base nel centro storico: l’intervento del consigliere Vincenzo Riccio

Resta alta l’attenzione sulla carenza di medici di base nel centro storico di Sant’Egidio del Monte Albino, una criticità che negli ultimi mesi sta creando forti disagi ai residenti. A sollevare pubblicamente il problema è stato il consigliere comunale Vincenzo Riccio, che ha ribadito come la mancanza di un medico curante rappresenti una grave lesione di un diritto fondamentale.

«Il medico di base è un presidio essenziale per la salute e la qualità della vita – ha spiegato Riccio – soprattutto per gli anziani, per le famiglie e per chi ha difficoltà negli spostamenti. Il centro storico non può restare privo di questo punto di riferimento sanitario».

L’azione congiunta in Consiglio comunale

Per affrontare l’emergenza, Riccio ha annunciato di essersi attivato personalmente insieme al consigliere comunale e medico Francesco De Angelis. Un lavoro congiunto che punta a individuare una soluzione concreta e tempestiva per restituire al centro storico un servizio sanitario di base stabile e accessibile.

«Stiamo lavorando con determinazione – ha sottolineato – per colmare questa mancanza e garantire nel più breve tempo possibile la presenza di un medico curante vicino ai cittadini».

“La salute non può attendere”

Il messaggio lanciato dai due consiglieri è chiaro: la salute pubblica non può essere rimandata e il centro storico non deve essere lasciato indietro. L’obiettivo è assicurare un’assistenza di prossimità, capace di rispondere alle esigenze quotidiane della popolazione, soprattutto delle fasce più fragili.

Riccio ha infine assicurato che la cittadinanza sarà costantemente aggiornata sugli sviluppi, ribadendo l’impegno istituzionale a tutela di una comunità che chiede risposte rapide e concrete.