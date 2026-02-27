Sarno, droga in casa: arrestato un uomo nel rione Lavorate

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Sarno. L’intervento è scattato l’altro ieri nel rione Lavorate, dove gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno hanno arrestato un uomo al termine di un’attività d’indagine.
Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto circa 50 grammi di hashish, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 680 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Dopo la convalida dell’arresto, per l’indagato è stata disposta la misura dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e contatti.