Truffa a un’anziana sventata a Pontecagnano Faiano: arrestato un uomo

Tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pontecagnano Faiano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato G. E., colto sul fatto mentre stava per portare a termine il raggiro.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente dipendente della banca che, con il pretesto di dover “mettere al sicuro” i suoi investimenti, l’aveva convinta a trasferire il denaro su un altro conto corrente. Nello stesso contesto, le era stato chiesto di consegnare gioielli e preziosi in oro a un presunto avvocato che di lì a poco si sarebbe presentato presso la sua abitazione.

A rafforzare l’inganno, una seconda telefonata da parte di un falso maresciallo dei Carabinieri, che invitava l’anziana a seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute. Proprio quest’ultima chiamata ha però insospettito la donna, che ha deciso di contattare i veri Carabinieri.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’indagato mentre stava raggiungendo l’abitazione della vittima per ritirare denaro e preziosi. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di truffa aggravata. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.