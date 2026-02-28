Bilancio Regione Campania 2026-2028, conferme e nuove risorse: welfare, sanità e trasporti al centro

Roberto Fico ha illustrato le linee guida del Bilancio regionale 2026-2028, chiarendo che non sono stati operati tagli alle partecipate, pur annunciando l’avvio di istruttorie per verificare l’utilizzo dei finanziamenti.

CAMPANIA – Un lavoro di concertazione con assessori e direttori generali, mantenendo le poste di bilancio degli anni precedenti per evitare che «gli enti si ritrovino a inizio anno inoltrato con meno risorse dopo averle già previste». Così il presidente della Regione, Roberto Fico, ha illustrato le linee guida del Bilancio regionale 2026-2028, chiarendo che non sono stati operati tagli alle partecipate, pur annunciando l’avvio di istruttorie per verificare l’utilizzo dei finanziamenti.

L’unico vero taglio riguarda il mancato rifinanziamento della legge regionale n. 28 dell’8 agosto 2018: circa 2 milioni di euro che in passato venivano destinati a Scabec per contributi a eventi e iniziative culturali.

Cultura, welfare e sanità

Vengono confermati i finanziamenti storici: 5 milioni al Teatro San Carlo, 2 milioni al Teatro Verdi di Salerno, 3 milioni a Città della Scienza. Stanziato inoltre 1 milione di euro per il Teatro Sannazaro dopo l’incendio, mentre l’emeroteca Tucci riceverà 100mila euro.

Confermato il vincolo del 70% del bilancio alla sanità, l’attenzione del governo regionale si concentra sulle fasce deboli: 230 milioni di euro per le politiche sociali, più 30 milioni nel prossimo triennio per potenziare i servizi sociosanitari territoriali. Previsti anche fondi specifici per barriere architettoniche, “Durante Noi-Dopo di Noi”, sostegno alle donne vittime di violenza, occupazione femminile e ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. Confermato il pacchetto “Campania Welfare”, con accesso gratuito allo sport, assegno unico per i secondogeniti e raddoppio dei fondi per la psicologia scolastica.

Ambiente e trasporti

Sul fronte ambientale, 290 milioni di euro sono destinati al ciclo integrato delle acque e 14 milioni alle bonifiche, con interventi ad Acerra e Mariglianella. Per i trasporti, confermata la gratuità per gli studenti e uno stanziamento complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro. Le risorse regionali per il trasporto pubblico locale salgono da 203 a 227 milioni, garantendo la gestione delle nuove stazioni e il potenziamento delle linee su gomma.

Iter consiliare

«Le misure tracciano una visione politica coerente con quanto annunciato in campagna elettorale», ha ribadito Fico, annunciando un coinvolgimento diretto nei lavori di commissione. Il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha confermato l’immediata assegnazione del disegno di legge alle commissioni competenti per accelerare l’iter: l’obiettivo è arrivare all’approvazione in Aula nei tempi utili, garantendo un ampio confronto politico-legislativo su quello che resta il provvedimento cardine dell’attività regionale.