Campania. Slot manomesse in un bar: scatta sequestro e denuncia

Operazione congiunta dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Casal di Principe, dove è stato effettuato un controllo mirato in un bar di via Circumvallazione nell’ambito delle attività di contrasto al gioco illegale.

All’interno dell’esercizio commerciale i militari dell’Arma, affiancati dal personale dell’Adm, hanno rinvenuto quattro slot machine risultate manomesse. Dai primi accertamenti è emerso che gli apparecchi erano privi delle prescritte autorizzazioni e, soprattutto, non collegati alla rete telematica del Monopolio dello Stato, requisito indispensabile per garantire la tracciabilità delle giocate e la regolarità dei flussi economici.

L’assenza del collegamento alla rete ufficiale impediva qualsiasi controllo in tempo reale su incassi e giocate, configurando una violazione rilevante sia sotto il profilo amministrativo che penale. Secondo quanto ricostruito, le macchinette sarebbero state alterate proprio per eludere i sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente.

Al termine delle verifiche, il titolare del bar è stato denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione, frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo. Contestualmente è stata elevata una sanzione amministrativa di 44mila euro.

Le quattro slot machine sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità competente per ulteriori accertamenti tecnici. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il fenomeno del gioco illegale, che oltre a sottrarre risorse all’erario può alimentare circuiti di economia sommersa. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri esercizi della zona.