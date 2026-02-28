Caso Domenico Caliendo, sospesi due dirigenti medici: proseguono indagini interne e inchiesta giudiziaria

NAPOLI – Azienda ospedaliera dei Colli ha disposto la sospensione dal servizio di due dirigenti medici ritenuti coinvolti nella drammatica vicenda che ha scosso la città e l’intero Paese, quella del piccolo Domenico Caliendo. Il provvedimento è stato formalizzato attraverso una nota ufficiale dopo l’acquisizione degli atti relativi ai procedimenti disciplinari interni.

Nel comunicato, l’azienda chiarisce che il percorso disciplinare nei confronti degli altri sanitari indicati come coinvolti prosegue regolarmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La direzione ha inoltre rivendicato di essersi mossa “con tempestività” per ricostruire l’accaduto, sottolineando di aver operato in trasparenza e nel pieno rispetto delle procedure di legge.

La sospensione rappresenta un atto che incide sul piano lavorativo e organizzativo, ma non esaurisce il quadro delle responsabilità. Sul fronte giudiziario, infatti, gli accertamenti proseguono e restano affidati all’autorità inquirente. Un passaggio ritenuto cruciale è fissato per martedì 3 marzo 2026, quando è in programma l’incidente probatorio, destinato a cristallizzare elementi tecnici fondamentali per l’impianto dell’inchiesta.

Intanto, la vicenda continua a sollevare interrogativi e richieste di chiarezza nell’opinione pubblica. Di fronte alla morte di un bambino, la sospensione dal servizio viene percepita da molti come un primo segnale, ma non come un punto d’arrivo. Se dalle indagini dovessero emergere errori, omissioni o condotte colpose, la domanda che attraversa la comunità è una sola: che alle responsabilità accertate seguano conseguenze reali e proporzionate alla gravità dei fatti.

La fiducia, messa a dura prova da un caso così doloroso, potrà essere ricostruita solo attraverso la piena ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle responsabilità nelle sedi competenti.