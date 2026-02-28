Furto in un centro commerciale a Grandate: arrestati tre uomini, due dell’Agro Nocerino Sarnese

In manette sono finiti: un 46enne residente a San Marzano sul Sarno, un 44enne di Nocera Inferiore e un 67enne originario di Napoli.

GRANDATE – Ci sono anche due uomini originari dell’Agro Nocerino Sarnese tra i tre arrestati dai Carabinieri per un furto aggravato in concorso avvenuto all’interno del centro commerciale Iper, nel comune di Grandate.

L’operazione risale alla mattinata del 25 febbraio, quando i militari delle Stazioni di Fino Mornasco e Lurate Caccivio hanno individuato e fermato i presunti responsabili al termine di rapide ricerche sul territorio.

In manette sono finiti:

un 46enne residente a San Marzano sul Sarno,

un 44enne di Nocera Inferiore,

un 67enne originario di Napoli.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero sottratto dagli scaffali dell’esercizio commerciale due felpe, cinque t-shirt, una targa in legno e un paio di occhiali, per un valore complessivo di 544,80 euro, tentando poi di allontanarsi dalla zona.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di intercettare i sospettati mentre lasciavano Grandate a bordo di una Peugeot 3008. Il successivo controllo del veicolo ha portato al recupero dell’intera refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

Dopo l’arresto, i tre uomini sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense, in attesa del rito direttissimo.