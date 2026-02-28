Lavori a Napoli Centrale: dal 2 al 27 marzo treni cancellati e bus sostitutivi sulle linee regionali

NAPOLI – Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Napoli Centrale, dal 2 al 27 marzo alcuni treni del Regionale di Trenitalia subiranno modifiche alla circolazione, con deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Gli interventi rientrano in un più ampio piano di sviluppo per la mobilità in Campania.

Le linee interessate

I principali disagi riguarderanno la linea Villa Literno – Napoli San Giovanni Barra (linea metropolitana). In particolare:

sulla relazione Napoli Centrale – Caserta (via Aversa) e Napoli – Villa Literno, alcuni treni saranno cancellati nella tratta compresa tra Napoli e Aversa;

sulla relazione Napoli Centrale – Salerno, saranno cancellati i treni regionali 5340 e 5341;

nelle tratte interrotte sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi.

Avvertenze per i viaggiatori

Trenitalia segnala che i tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in base al traffico stradale e che i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus:

non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici;

non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

Dove informarsi

Tutti i dettagli aggiornati su orari, cancellazioni e servizi sostitutivi sono disponibili sul sito di Trenitalia, nella sezione Infomobilità – Lavori e modifiche al servizio, e tramite il servizio Smart Caring sull’app ufficiale.