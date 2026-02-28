Lettere, travolto dal furgone: muore storico venditore ambulante

Il furgoncino utilizzato dall’uomo per il lavoro si sarebbe improvvisamente messo in movimento per cause non ancora chiarite, travolgendolo e schiacciandolo.

Una mattinata di lavoro come tante si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Lettere. Luigi Falcone, 67 anni, noto e stimato venditore ambulante di frutta e verdura, ha perso la vita ieri mattina in un drammatico incidente avvenuto mentre era impegnato nella sua abituale attività.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il furgoncino utilizzato dall’uomo per il lavoro si sarebbe improvvisamente messo in movimento per cause non ancora chiarite, travolgendolo e schiacciandolo. L’incidente si è consumato in pochi istanti.

I residenti della zona, allertati dal rumore dell’impatto, sono immediatamente accorsi per prestare aiuto, ma le condizioni del 67enne sono apparse fin da subito disperate. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo, come riporta “Positanonews”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e disposto l’immediato sequestro del veicolo, sul quale saranno eseguiti ulteriori accertamenti tecnici per chiarire le cause della tragedia.