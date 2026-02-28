Morte sul lavoro a Cava de’ Tirreni: dall’autopsia grave trauma facciale e lesioni interne

Un grave trauma facciale e lesioni agli organi interni: sono questi i primi, sommari risultati emersi dall’autopsia eseguita sul corpo di Rocco Costantino, operaio di 61 anni originario di Siano.

CAVA DE’ TIRRENI – Un grave trauma facciale e lesioni agli organi interni: sono questi i primi, sommari risultati emersi dall’autopsia eseguita sul corpo di Rocco Costantino, operaio di 61 anni deceduto martedì scorso mentre lavorava al rifacimento di un solaio in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni.

L’esame autoptico, disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le indagini affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, è stato eseguito ieri mattina alle ore 11 presso l’obitorio dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino dalla dottoressa Francesca Consalvo.

Al termine degli accertamenti tecnici irripetibili, il medico legale incaricato dal pm Gianluca Caputo ha chiesto 90 giorni di tempo per il deposito della relazione definitiva. Un arco temporale necessario per completare le analisi sui campioni di tessuto prelevati e chiarire con precisione causa e modalità del decesso del 61enne, originario di Siano.

All’autopsia hanno preso parte anche i consulenti di parte nominati dagli avvocati Fabio Siani e Roberto Lanzi, legali di uno dei quattro indagati. Al momento la Procura procede per l’ipotesi di omicidio colposo: quattro le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il committente dei lavori, il titolare della ditta esecutrice, il fornitore dei materiali edili e il responsabile della sicurezza del cantiere, come riporta “Il Mattino“.

Resta ancora da chiarire la posizione lavorativa di Rocco Costantino, che – secondo quanto emerso finora – avrebbe prestato la propria opera senza un regolare contratto di lavoro. L’uomo, originario di Mercato San Severino, si era trasferito a Siano dopo il matrimonio, dal quale erano nati quattro figli. Dopo la separazione dalla moglie, si era stabilito a Cava de’ Tirreni.

Parallelamente agli accertamenti medico-legali, il pm Caputo ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati e dei filmati delle telecamere presenti in via XXV Luglio, all’altezza del luogo della tragedia. Le immagini potrebbero risultare determinanti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale presenza dei dispositivi di sicurezza previsti in un cantiere edile.

«La famiglia è molto scossa, anche perché i quattro figli sono molto giovani – ha spiegato l’avvocato Gerardo Di Filippo, legale dei familiari –. Ci affidiamo al lavoro della magistratura per conoscere la verità su quanto accaduto». Amici e parenti ricordano Rocco Costantino come «un grande lavoratore, onesto e sempre disponibile, non certo uno sprovveduto».

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 presso il cimitero di Curteri, a Mercato San Severino, per l’ultimo saluto a una vittima dell’ennesima morte sul lavoro.