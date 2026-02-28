Nocera Inferiore, torna il Mercato della Terra in Piazza Amendola

NOCERA INFERIORE – Torna il Mercato della Terra, l’iniziativa promossa da Slow Food Agro Nocerino Sarnese, in programma oggi, sabato 28 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 negli spazi di Piazza Amendola, nel cuore di Nocera Inferiore.
Durante la mattinata i visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori una selezione di prodotti locali, stagionali e di qualità, nel segno della filiera corta e della sostenibilità.
Il programma prevede anche un momento di approfondimento: alle ore 11:30 si terrà un laboratorio dedicato alla conoscenza e all’assaggio dell’olio extravergine di oliva, curato e condotto dal maestro assaggiatore Marco Contursi.
L’ingresso al Mercato della Terra è gratuito e aperto a tutti.