Pagani 2030, nasce il nuovo progetto civico

A Pagani. Calce, Cascone, Petrelli e Campitiello lanciano un percorso alternativo all’attuale amministrazione

Nasce “Pagani 2030 – Progetto cittadino”

A Pagani prende forma “Pagani 2030 – Progetto cittadino”, iniziativa annunciata da Vincenzo Calce, Salvatore Cascone, Fabio Petrelli e Nicola Campitiello. I promotori parlano di un percorso aperto e trasversale che punta a costruire un’alternativa credibile e concreta all’attuale amministrazione cittadina.

Secondo i fondatori, il progetto nasce dalla consapevolezza che la città necessiti di una nuova fase politica e amministrativa, fondata su programmazione, competenza e visione strategica. Non un semplice contenitore elettorale, ma un percorso strutturato che metta al centro idee, responsabilità e sviluppo.

Liste autonome, obiettivo comune

Ciascun promotore sarà portavoce di una propria lista espressione del territorio, all’interno però di un cammino condiviso, con l’obiettivo di aggregare energie diverse: professionisti, imprenditori, associazioni, giovani e cittadini impegnati. L’intenzione dichiarata è quella di superare steccati partitici e logiche opportunistiche che, negli anni, avrebbero indebolito la credibilità della politica locale.

«Vengono prima i progetti, poi le appartenenze» è il principio cardine attorno al quale si articola l’iniziativa.

I punti programmatici

Tra le priorità indicate figurano una programmazione supportata da dati, trasparenza amministrativa e conti in ordine, sostegno alle imprese e sviluppo economico, qualità urbana e servizi efficienti, valorizzazione delle competenze e dei giovani, oltre a stabilità e coerenza politica.

Il percorso resta aperto al confronto con tutte le realtà che condividano tali valori, con l’obiettivo di individuare una figura autorevole e rappresentativa da proporre come candidato sindaco. «È il tempo della responsabilità. È il tempo della visione. È il tempo di costruire la Pagani del 2030», concludono i promotori nel documento.