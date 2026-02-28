Pagani approvata la rottamazione quinquies su tributi comunali

Via libera unanime del Consiglio: l’Amministrazione punta a estendere la misura a tutte le annualità consentite

Approvato il regolamento per la definizione agevolata

Il Consiglio comunale di Pagani ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta rottamazione quinquies, ai sensi dell’articolo 1, commi 1021 e seguenti, della Legge n. 199/2025. Il provvedimento riguarda, allo stato attuale, i carichi della gestione ordinaria relativi alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.

«L’Amministrazione che guido – dichiara il sindaco Raffaele Maria De Prisco – ha una volontà chiara: aderire alla rottamazione per tutte le annualità consentite dalla legge, compatibilmente con il quadro normativo e con la situazione finanziaria dell’Ente».

Verso l’estensione alle annualità precedenti

Fin dall’emanazione della norma, il primo cittadino ha trasmesso un atto di indirizzo agli uffici per valutare l’applicazione più ampia possibile della misura. Dopo interlocuzioni tra amministrazione, con il coinvolgimento dell’assessore alle Finanze Valentina Oliva, Settore Finanziario, Settore Tributi, Revisori dei Conti e Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), e a seguito di richieste di chiarimento al Ministero dell’Interno, si è stabilito che al momento possono essere incluse le ultime quattro annualità.

Non è stato invece possibile inserire i carichi precedenti al 2020, in considerazione della fase di fuoriuscita dal dissesto che il Comune sta attraversando, in attesa del resoconto di gestione dell’OSL previsto per marzo.

Commissione Finanze e nuovo passaggio in aula

Nel corso della seduta consiliare, il sindaco ha chiesto formalmente la convocazione della Commissione Finanze, presieduta dalla consigliera Carmen Annunziata, per un confronto tecnico e politico entro quindici giorni, con la partecipazione di maggioranza, opposizione, OSL, Revisori dei Conti e dirigenti competenti.

L’obiettivo è verificare, alla luce della relazione dell’OSL e degli approfondimenti tecnici, la possibilità di integrare il regolamento e ampliare la rottamazione anche alle annualità precedenti, qualora sussistano le condizioni normative e finanziarie. «Continueremo a lavorare con responsabilità – conclude De Prisco – per garantire ai cittadini la massima possibilità di definizione agevolata, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

