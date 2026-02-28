Pagani, paura in via Astarita: tentato scippo nel tardo pomeriggio

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero accostati rapidamente alla vittima e uno di loro avrebbe allungato il braccio nel tentativo di strapparle la borsa con violenza.

Paura a Pagani per un tentato scippo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Astarita. Erano da poco passate le 18 quando una donna, ferma all’esterno di un’attività commerciale della zona, è stata avvicinata da due malviventi in sella a uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero accostati rapidamente alla vittima e uno di loro avrebbe allungato il braccio nel tentativo di strapparle la borsa con violenza. Il colpo, però, non è andato a segno: la reazione della donna o un movimento improvviso hanno fatto fallire l’azione.

I due si sono quindi dati alla fuga a tutta velocità tra le strade cittadine, facendo perdere le proprie tracce. Nessun ferito, ma grande lo spavento per la vittima, rimasta sotto shock.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di passanti e commercianti e ha riacceso il tema della sicurezza urbana. «Non si può circolare tranquilli nemmeno in pieno pomeriggio», commenta un residente. «Via Astarita è una zona centrale e frequentata, ma questo non sembra scoraggiare i malintenzionati».