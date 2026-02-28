Pompei, musica e inclusione alla Parvula Domus: Andrea Sannino incontra i ragazzi de “Il Tulipano”

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal Parco per favorire l’inclusione attraverso la musica, la parola e il dialogo con artisti capaci di trasmettere emozioni e valori.

POMPEI – Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della musica e della condivisione si è svolta oggi al Parco Archeologico di Pompei, dove, presso la fattoria sociale Parvula Domus, i ragazzi della Cooperativa Sociale Il Tulipano hanno incontrato il cantautore partenopeo Andrea Sannino.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal Parco per favorire l’inclusione attraverso la musica, la parola e il dialogo con artisti capaci di trasmettere emozioni e valori. Accolto con entusiasmo dai giovani impegnati nel progetto di agricoltura sociale, Sannino ha condiviso esperienze personali e riflessioni sull’importanza dei sogni, della bellezza e dello stare insieme senza etichette.

Particolarmente significativo il riferimento alla sua canzone simbolo “Abbracciame”, diventata filo conduttore dell’incontro anche grazie alla “bici dell’abbraccio”, strumento utilizzato nella fattoria per favorire momenti di sollievo e condivisione. «In un luogo come questo – ha spiegato l’artista – l’abbraccio diventa ancora più importante».

Durante la visita, Sannino ha donato ai ragazzi alcune copie autografate del suo libro “Prima di Abbracciame”, ha assaggiato i prodotti biologici coltivati nella fattoria e ha preso parte a una breve visita agli Scavi, accompagnato proprio dai giovani della cooperativa, in un simbolico scambio di ruoli.

La Parvula Domus, prima fattoria sociale ospitata all’interno di un’area archeologica in Italia, rappresenta un modello innovativo di welfare culturale che unisce archeologia, ambiente e inclusione sociale, coinvolgendo attualmente 15 giovani con autismo e/o disabilità cognitive in attività agricole, educative e di sostegno alle famiglie. Un’esperienza che conferma come cultura e solidarietà possano crescere insieme, anche tra le pietre millenarie di Pompei.