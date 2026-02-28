Salerno, aggredisce i vigili urbani a Piazza della Concordia: denunciato 33enne

L’intervento della Polizia Municipale è scattato nell’area di sosta a pagamento di Piazza della Concordia, dove il 33enne aveva occupato abusivamente alcuni spazi.

SALERNO – È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 33enne di nazionalità rumena, per il quale sono state anche avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato protagonista di un violento episodio avvenuto mercoledì scorso nel centro cittadino.

L’intervento della Polizia Municipale è scattato nell’area di sosta a pagamento di Piazza della Concordia, dove il 33enne aveva occupato abusivamente alcuni spazi, chiedendo denaro agli automobilisti in maniera insistente e minacciosa. Le segnalazioni pervenute hanno spinto gli agenti a effettuare un controllo.

Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha reagito con violenza, opponendo resistenza e aggredendo fisicamente gli operatori, colpendoli e spingendoli. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento di un secondo equipaggio per riuscire a contenerlo e riportare la calma.

Una volta bloccato, il 33enne è stato condotto per le formalità di rito e denunciato all’autorità giudiziaria. Contestualmente, sono state attivate le procedure amministrative per l’espulsione dall’Italia.