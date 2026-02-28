Sanremo 2026, l’annuncio a sorpresa: Stefano De Martino condurrà il Festival 2027

L’annuncio è stato dato in diretta, quando Conti è sceso dal palco per un inaspettato scambio di battute con De Martino, seduto in platea.

Il palco dell’Teatro Ariston non è solo il tempio della musica, ma anche il luogo dei grandi colpi di scena televisivi. Durante la quinta e ultima serata di Festival di Sanremo 2026, quella che ha segnato l’addio di Carlo Conti dopo cinque fortunate edizioni, è arrivato il verdetto che il pubblico attendeva da mesi: sarà Stefano De Martino a condurre la 77ª edizione del Festival nel 2027.

L’annuncio è stato dato in diretta, quando Conti è sceso dal palco per un inaspettato scambio di battute con De Martino, seduto in platea. Un momento carico di emozione che ha suggellato simbolicamente il passaggio di testimone. Oltre alla conduzione, De Martino ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico della kermesse.

Visibilmente commosso dall’ovazione del pubblico, il conduttore campano ha ringraziato la Rai e lo stesso Conti: «È un onore vero, un gesto di generosità che ricorderò per sempre. “Testa bassa e pedalare”, come ci diciamo sempre al telefono. Non spegnere il telefono, Carlo». Conti ha ribadito come De Martino si sia pienamente meritato l’incarico.

In una nota alla stampa, De Martino ha poi ringraziato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore Intrattenimento e Prime Time Williams Di Liberatore, sottolineando la voglia di affrontare il percorso «con ascolto, rispetto ed entusiasmo», fino a dedicare al Festival «tutte le energie che merita».

Il conduttore di Torre Annunziata entra così nell’olimpo della storia di Sanremo, accanto a nomi come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà, Fabio Fazio, Claudio Baglioni e Amadeus. Non sarà però il più giovane a calcare il palco dell’Ariston: Fazio lo fece a 34 anni nel 1999, mentre De Martino arriverà a 37.

Intanto, il presentatore è già protagonista del prime time Rai: è attualmente al timone di Affari Tuoi e dal 4 marzo tornerà su Rai2 con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più amati dal pubblico.