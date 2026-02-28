Sanremo, l’omaggio a Carmine Albero: la maglia per il giovane musicista morto a Nocera Inferiore

SANREMO – Un gesto semplice ma carico di significato, nel cuore della “festa della musica”. Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social una foto che immortala Samurai Jay, artista in gara al Festival di Sanremo, mentre indossa una maglietta bianca con il volto di Carmine Albero, il 24enne di Sarno morto tragicamente lunedì mattina in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore.

Carmine, conosciuto nel mondo musicale come Karmis, lavorava in un’azienda di trasporti per potersi pagare le lezioni di canto e inseguire il suo sogno artistico. Aveva da poco firmato il suo primo contratto discografico a Milano, un traguardo importante arrivato troppo presto alla fine di una vita spezzata: il giovane è rimasto schiacciato tra un tir e una motrice nell’area di manovra dell’azienda.

L’omaggio di Samurai Jay – rapper e cantautore campano come Carmine – è stato immortalato in uno scatto realizzato dal fotografo Samurai Jay stesso e rappresenta un momento di profonda emozione. La maglietta ritrae Carmine in sala d’incisione e richiama il titolo del suo ultimo brano, Dove vai?, la stessa indossata dagli amici durante i funerali celebrati nella chiesa di San Francesco d’Assisi.

Sul fronte giudiziario, intanto, le indagini proseguono. Nei prossimi giorni sarà effettuata la perizia sui mezzi meccanici coinvolti nell’incidente. Al momento sono quattro le persone indagate: il conducente del veicolo, un 41enne di Nocera Inferiore, il legale rappresentante della ditta, il custode giudiziario e il responsabile della sicurezza sul lavoro.

Un ricordo che, dal palco di Sanremo, riporta l’attenzione su una giovane vita, sui sogni spezzati e sull’ennesima tragedia avvenuta mentre si lavorava.