Sarno inaugura l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

Sanità. Sarno inaugura Ambulatorio Virtuale di Comunità. Lunedì 2 marzo il taglio del nastro del nuovo servizio di telemedicina promosso da ASL Salerno e Comune

Inaugurazione il 2 marzo

Sarà inaugurato lunedì 2 marzo alle ore 9.30, presso l’Area Mercatale di via San Valentino 175, a Sarno, l’Ambulatorio Virtuale di Comunità promosso dalla ASL Salerno in collaborazione con il Comune.

Il nuovo presidio sanitario territoriale consentirà di mettere in rete medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, infermieri territoriali e servizi sociali attraverso strumenti di telemedicina, offrendo ai cittadini consulti e controlli specialistici anche a distanza.

Un passo avanti per la sanità di prossimità

L’iniziativa rappresenta un significativo avanzamento nel rafforzamento della sanità di prossimità, con particolare attenzione ad anziani e persone fragili. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle cure, riducendo spostamenti e accessi impropri alle strutture ospedaliere, e garantire continuità assistenziale direttamente sul territorio.

