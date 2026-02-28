Scafati, rissa e colpi di pistola nel bar: scatta la chiusura per 15 giorni

L'attenzione degli investigatori si è concentrata su un grave episodio avvenuto nella notte del 4 gennaio scorso, quando all’interno del locale si è verificata una violenta rissa.

SCAFATI – Nella giornata del 27 febbraio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno notificato al titolare di un’attività commerciale del centro cittadino un provvedimento di sospensione dell’esercizio per quindici giorni, disposto dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il provvedimento è stato adottato su richiesta dello stesso Comando dei Carabinieri ed è il risultato di una serie di verifiche e controlli svolti nel tempo dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore.

In particolare, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un grave episodio avvenuto nella notte del 4 gennaio scorso, quando all’interno del locale si è verificata una violenta rissa tra alcuni avventori. Durante lo scontro, una persona è rimasta ferita dopo essere stata raggiunta da colpi di arma da fuoco.

Alla luce delle condotte ritenute pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, e sulla base della proposta avanzata dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il Questore ha quindi disposto la sospensione della licenza dell’attività di bar per la durata di quindici giorni.