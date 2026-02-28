Serie A, Verona-Napoli: azzurri in campo al Bentegodi, orario e probabili formazioni

Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, la squadra azzurra affronta l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, nella sfida valida per la 27esima giornata di Serie A.

La formazione guidata da Antonio Conte arriva dal ko di Bergamo contro l’Atalanta (2-1), gara segnata anche dalle polemiche per il gol annullato a Gutierrez. Dall’altra parte, il Verona allenato da Marco Sammarco, subentrato a Zanetti, è reduce dalla pesante sconfitta esterna per 3-0 contro il Sassuolo.

Hellas Verona-Napoli: orario e probabili formazioni

Il match è in programma oggi alle ore 18.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere Hellas Verona-Napoli in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su DAZN, visibile su smart tv. Disponibile anche la diretta streaming tramite app e piattaforma web DAZN.