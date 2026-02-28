Traffico di droga tra Calabria e Agro nocerino: appello, conferme di condanna per nove imputati

CATANZARO – La Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio e le condanne di primo grado nel processo sul traffico di stupefacenti che collegava la Calabria con l’Agro nocerino e il Vesuviano, coinvolgendo in particolare Pagani, Scafati e Torre Annunziata. Nove gli imputati complessivi, in gran parte originari dell’Agro nocerino, mentre cinque avevano già rinunciato al secondo grado di giudizio.

L’indagine, condotta dalla DDA di Catanzaro e conclusa nel 2024 con numerosi arresti, aveva fatto emergere una rete criminale strutturata, attiva nel traffico e nello spaccio di droga. Tra gli indagati figurava anche il boss nocerino A.P., deceduto di recente.

Sei imputati hanno scelto il concordato in appello, rinunciando al processo bis: la sentenza con i motivi è attesa per il 27 aprile. L’imputato ritenuto di maggior rilievo resta D.T., di Torre Annunziata, detto “Nardiello”, che in primo grado aveva ricevuto una condanna a 20 anni di reclusione; per lui il procuratore generale ha chiesto 18 anni.

Discuteranno l’appello, oltre a D.T., anche E.U. di Cagliari e S.M. di Nocera Inferiore, quest’ultimo già condannato a 12 anni in primo grado.

Tra coloro che hanno concordato la pena, beneficiando di uno sconto di circa il 40%:

I.B. di Scafati: 4 anni e mezzo di reclusione;

L.V., detto “‘o Taliano”, di Nocera Inferiore: 10 anni;

G.L., originario di Pagani e residente a Roccapiemonte: 4 anni.

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Rino Carrara e Giuseppe Fedele.

Dalle indagini è emersa un’organizzazione criminale articolata, con ruoli ben definiti tra fornitori, acquirenti, corrieri, custodi e distributori della droga. Il fulcro operativo sarebbe stato Scalea, dove agivano anche soggetti sottoposti a sorveglianza speciale. Secondo l’accusa, D.T. rappresentava il centro dei traffici ed era punto di riferimento per L.V. e P.F., soprannominato “l’Immortale”, di Torre del Greco, come riportato da “RTA Live”.

Nel complesso, le pene inflitte in primo grado avevano superato quelle inizialmente richieste dalla Procura, confermando – secondo i magistrati – la gravità e la capillarità del sistema di traffico di stupefacenti tra Calabria, Agro nocerino e Vesuviano.