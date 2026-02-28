Tragedia a Padula: muore a 52 anni stroncato da un malore mentre gioca a calcio

PADULA – La comunità di Padula è profondamente scossa dalla prematura scomparsa di Paolo Sciarrillo, 52enne originario del Salernitano, deceduto nella serata di giovedì a seguito di un improvviso malore mentre stava giocando a calcio in provincia di Treviso.

L’uomo, operaio, viveva da tempo a Breda di Piave per motivi di lavoro. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Sciarrillo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Un gesto di grande generosità ha però accompagnato il dolore per la sua perdita: la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, consentendo così di salvare altre vite. Paolo Sciarrillo lascia due figli.

Il cordoglio della sindaca di Padula

Alla notizia della scomparsa, è arrivato il messaggio di cordoglio della sindaca di Padula, Michela Cimino:

«La notizia della scomparsa improvvisa del nostro caro amico e concittadino Paolo Sciarrillo ci ha colpiti profondamente, lasciando tutti sgomenti e addolorati. Pur vivendo da tempo al Nord, Paolo è sempre rimasto legato alla sua terra d’origine e alla comunità di Padula, che oggi lo ricorda con affetto e riconoscenza. Era una persona gentile, a modo, capace di farsi voler bene. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e stimato. A nome mio personale e come rappresentante della comunità di Padula, esprimo la più sentita e sincera vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore. Ci stringiamo a loro con affetto, custodendo nel cuore il ricordo di Paolo».