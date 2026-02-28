Tragedia sul lavoro a Casalduni: operaio 68enne di Pompei muore nel cantiere del potabilizzatore

CASALDUNI – Ennesima morte sul lavoro nel Sannio. Un uomo di 68 anni, residente a Pompei, ha perso la vita nella mattinata di ieri all’interno di un cantiere situato nel territorio comunale di Casalduni, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore dell’Invaso di Campolattaro.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio – identificato come Nicola Iezza, capocantiere – sarebbe precipitato da un’attrezzatura mentre era impegnato nelle attività lavorative. I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Su disposizione della Procura, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio, dove sarà effettuata l’autopsia.

Le reazioni

Cordoglio è stato espresso dal Partito Democratico del Sannio. In una nota, la segretaria provinciale Filomena Marcantonio ha parlato di una tragedia che impone di rafforzare ogni azione utile a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure, con una collaborazione concreta tra istituzioni, imprese e parti sociali, lo riporta “Ntr24”.

Anche il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso il proprio cordoglio a nome personale e dell’intero Consiglio Provinciale, unendosi al dolore dei familiari per la morte dell’operaio avvenuta mentre era impegnato nella realizzazione delle opere dell’impianto di potabilizzazione delle acque del fiume Tammaro.

Dura la presa di posizione della Filca Cisl Irpinia Sannio, che parla apertamente di “strage senza fine” e rifiuta di definire queste morti come fatalità. Secondo il sindacato, dietro tragedie come questa ci sono spesso ritmi insostenibili, appalti e subappalti poco controllati, formazione inadeguata e una prevenzione solo formale.

La Filca chiede un cambio di passo netto: più controlli e ispezioni, rafforzamento degli enti preposti, formazione reale e continua, responsabilizzazione di tutta la filiera degli appalti e sanzioni certe per chi viola le norme sulla sicurezza. Annunciata anche la richiesta di un incontro con il consorzio appaltatore dei lavori per pretendere maggiore attenzione alla tutela dei lavoratori.

“La sicurezza – ribadiscono dal sindacato – non è un costo ma un diritto. Non può esserci sviluppo se costruito sul sacrificio di chi esce di casa per lavorare e non fa ritorno”.