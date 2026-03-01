Addio a Rino Marchesi, protagonista gentile del calcio italiano degli anni ’80

È stato il primo allenatore dell’avventura italiana di Diego Armando Maradona e tanto basterebbe per spiegare il peso specifico di Rino Marchesi nella storia del calcio italiano.

Ex centrocampista di buona tecnica, aveva legato i momenti migliori della carriera da calciatore alla Fiorentina, con cui vinse due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61. Vestì anche le maglie di Lazio e Prato prima di intraprendere la carriera in panchina.

Da allenatore, Marchesi si fece notare a Montevarchi, ma la vera svolta arrivò tra il 1978 e il 1980, quando centrò due salvezze consecutive alla guida dell’Avellino, guadagnandosi così la chiamata del Napoli. Nella stagione 1980-81 gli azzurri disputarono un campionato di alto livello, contendendo lo scudetto fino alle battute finali a Roma e Juventus, poi campione d’Italia.

Dopo un’ulteriore stagione a Napoli, passò all’Inter, nel difficile periodo post-Bersellini, pagando però un mercato straniero non all’altezza delle ambizioni nerazzurre. Tornò quindi a Napoli nel 1983-84, subentrando in corsa a Santin e conducendo la squadra alla salvezza. L’anno successivo, pur avendo in rosa Maradona, il Napoli chiuse a metà classifica dopo un girone d’andata complicato.

La sua miglior annata arrivò al Como, esperienza che gli valse la chiamata più prestigiosa: la panchina della Juventus, scelta da Giampiero Boniperti come erede di Giovanni Trapattoni. Alla guida di una rosa stellare, con Michel Platini all’ultimo anno, Laudrup, Serena, Cabrini e Scirea, lo scudetto sfumò proprio a favore del Napoli. In Coppa dei Campioni l’eliminazione arrivò subito contro il Real Madrid. La stagione successiva, segnata dall’addio di Platini e da un mercato meno incisivo, si chiuse comunque con la qualificazione UEFA, conquistata nello spareggio contro il Torino.

Nel 1988 la Juventus scelse Dino Zoff e, di fatto, per Marchesi terminò la carriera ad altissimo livello. Seguirono le esperienze con Udinese, Como, Venezia, SPAL e Lecce, dove nel 1994 chiuse definitivamente la sua lunga avventura in panchina.

Milanese di nascita, originario di San Giuliano Milanese, era diventato fiorentino d’adozione, stabilendosi a Sesto Fiorentino. Con lui se ne va un pezzo autentico del calcio degli anni ’80, ma soprattutto un uomo ricordato da tutti per educazione, garbo e grande umanità.

I funerali si terranno martedì 3 marzo alle ore 11 presso la Pieve di San Martino, in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino.