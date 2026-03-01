Angri, clima politico teso a fine consiliatura: Ferraioli tra bilanci e incertezze sul futuro

Ad Angri il finale di consiliatura dell’amministrazione guidata da Cosimo Ferraioli si apre sotto il segno delle tensioni politiche. Dopo due mandati consecutivi, il sindaco lascerà l’incarico a maggio, chiudendo dieci anni alla guida di una delle città più popolose dell’Agro nocerino-sarnese. Un decennio segnato da trasformazioni, opere e scelte strategiche che ora passano il testimone a chi sarà chiamato a governare Angri nel prossimo quinquennio.

L’ultimo Consiglio comunale ha però evidenziato crepe nella maggioranza: i numeri non hanno retto sul voto relativo alla variante al PUC, costringendo l’amministrazione al rinvio del provvedimento. Un passaggio che ha portato alla luce malumori interni e un equilibrio politico più fragile del previsto, con possibili ripercussioni anche sul prossimo appuntamento elettorale.

Interpellato sull’accaduto, Ferraioli ha ridimensionato la portata dell’episodio, sottolineando come la questione del PUC non riguardi solo la maggioranza, ma l’intera comunità e la gestione complessiva del territorio. Allo stesso tempo, il primo cittadino non ha negato che il dato politico emerso in aula possa produrre conseguenze negli ultimi mesi di consiliatura.

Guardando al bilancio dei dieci anni di governo, il sindaco rivendica soprattutto un risultato meno visibile ma, a suo dire, decisivo: i conti in ordine. Un aspetto che definisce una delle principali sfide vinte per un Comune, insieme all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale dopo oltre trent’anni di attesa. Accanto a questo, Ferraioli cita le opere pubbliche e le infrastrutture, comprese quelle meno appariscenti, come testimonianza delle scelte amministrative compiute.

Sul piano politico, la fine del mandato coincide con una fase di inevitabile riposizionamento. Ferraioli, che per legge non potrà ricandidarsi, parla apertamente di “sfaldamento” fisiologico di fine consiliatura, fatto di posizioni divergenti e di strategie già orientate alla competizione elettorale. Nessuna indicazione chiara, al momento, su eventuali eredi o delfini politici.

Quanto al futuro personale, il sindaco si mostra distaccato e laconico, lasciando intendere che ogni decisione sarà valutata alla luce delle conseguenze. Un atteggiamento che sembra riflettere un certo disagio per il clima politico attuale e per i tentativi, percepiti, di archiviare anzitempo l’esperienza amministrativa da lui guidata.